Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor, sahasında Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde sahasında yarın Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'un kulüp menajeri Soner Efil, "Bu tarz maçlar önemli. Galip gelip bir sürpriz yapabiliriz. Takımımız bunu yapabilecek güçte, kendimize güveniyoruz." dedi.

Kulüp menajeri Soner Efil, AA muhabirine, ligin 11. haftasındaki Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladıklarını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyespor karşısında hafta sonu aldıkları mağlubiyeti unuttuklarını ifade eden Efil, camianın Fenerbahçe maçına kilitlendiğini dile getirdi.

Ünye Spor Salonu'nda, yarın saat 15.00'te başlayacak maça hazır olduklarını belirten Efil, "Tüm oyuncularımız ve teknik heyetimiz bu maçı düşünüyor. Herkesin tek hedefi maçtan galip ayrılmak. Mücadelede hem seyir zevki yüksek bir maç ortaya koymak hem de rakibe sürpriz bir sonuç yaşatmak istiyoruz. Bu tarz maçlar önemli. Galip gelip bir sürpriz yapabiliriz. Takımımız bunu yapabilecek güçte, kendimize güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Efil, tüm taraftarları zorlu maçta takımlarını desteklemek için salonda görmek istediklerini sözlerine ekledi.