Akkuş Belediyespor'da üst üste alınan galibiyetlerin sevinci yaşanıyor

SMS Grup Efeler Ligi ekiplerinden Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor Voleybol Takımı'nın menajeri Soner Efil, ligde üst üste alınan iki galibiyetin takım ve camiaya büyük sevinç yaşattığını söyledi.

Efil, AA muhabirine, dün deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yenerek ligdeki çıkışlarını sürdürmeyi başardıklarını belirtti.

Ligin 8. haftasında da Gaziantep Gençlikspor'u yendiklerini hatırlatan Efil, "Üst üste aldığımız bu galibiyetler hem takım hem de camiaya büyük sevinç yaşattı." dedi.

İki galibiyetin önemli olduğunu vurgulayan Soner Efil, "Bu iki galibiyet takıma adeta can suyu oldu. Düşme potasından biraz olsun uzaklaştık. Her şeyden önce takım moral buldu ve adeta kendine geldi." diye konuştu.

Önlerinde Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı olduğunu anımsatan Efil, "13 Aralık'ta sahamızda oynayacağımız bu maçı da kazanarak çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Hedefimiz hızlı bir şekilde ligde orta sıralara yükselebilmek. Bunu başarabilecek kadro kalitesine ve teknik heyete sahibiz." dedi.

Soner Efil, takımda eksik oyuncu bulunmadığını sözlerine ekledi.