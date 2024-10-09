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Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta Başladı

Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta Başladı
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Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Yozgat'ta 40 ilden 350 sporcunun katılımıyla başladı. Organizasyonda 2 minderde 25 hakem görev alacak.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından düzenlenen Kuşak Güreşleri Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Yozgat'ta başladı.

Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 40 ilden 120 kulüp ve 350 sporcu katılıyor.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Şahin Hopur, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonunun 2024 yılı faaliyet programında yer alan organizasyondaki maçların, 2 minderde gerçekleştirileceğini ve 25 hakemin görev alacağını belirterek, "Yıllardır saklı kalan ve gün yüzüne çıkmamış bu ecdat yadigarı sporlar, 2020'de federasyonumuzun kurulmasıyla gün yüzüne çıkmış oldu. Türkiye Geleneksel Güreşleri Federasyonunun kurulması, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle oldu. Türk güreş ailesi olarak Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Hopur, Yozgat'ta düzenlenen müsabakalarda dereceye giren sporcuların, Avrupa ve dünya Kuşak Güreşi Şampiyonaları'nda Türkiye'yi temsil edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Spor

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