Kuşadasıspor, Volkan Fındıklı'yı transfer etti
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TFF 3'üncü Lig takımlarından Kuşadasıspor, Altınordu'dan Volkan Fındıklı'yı kadrosuna kattı. 32 yaşındaki stoper daha önce Konyaspor'da da forma giymişti.
TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan Kuşadasıspor, transferin startını verdi. Siyah-beyazlı kulüp son olarak Altınordu forması giyen Volkan Fındıklı'yı kadrosuna kattı. Marmaris Belediyespor'da profesyonel olan 32 yaşındaki stoper, daha önce Çanakkale Dardenelspor, 1922 Konyaspor ve 7 sezon Süper Lig'de Konyaspor'da görev yaptı. Kuşadasıspor, teknik direktörlük için Gürkan Ferhatoğlu'nun yerine Fatih Çardak'la söz kesmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tülay Aksay - Spor