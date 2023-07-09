Kuşadasıspor, Volkan Fındıklı'yı transfer etti

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off oynayan Kuşadasıspor, transferin startını verdi. Siyah-beyazlı kulüp son olarak Altınordu forması giyen Volkan Fındıklı'yı kadrosuna kattı. Marmaris Belediyespor'da profesyonel olan 32 yaşındaki stoper, daha önce Çanakkale Dardenelspor, 1922 Konyaspor ve 7 sezon Süper Lig'de Konyaspor'da görev yaptı. Kuşadasıspor, teknik direktörlük için Gürkan Ferhatoğlu'nun yerine Fatih Çardak'la söz kesmişti.