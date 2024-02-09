Kuşadasıspor'da Teknik Direktörlük Değişikliği

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Kuşadasıspor'da teknik direktörlük görevine Fatih Çardak'ın yerine Koray Palaz getirildi. Son olarak İskenderunspor'u çalıştıran Koray Palaz kulüp binasında yapılan törenle sözleşme imzaladı.

Kuşadasıspor'a şampiyonluk yaşamaya geldiğini dile getiren Koray Palaz, "Geçmişi, mazisi şampiyonluklarla dolu bir kulübe geldiğimin farkındayım. Yolun sonu 2'nci Lig olacak. Taraftarlarımızın şüphesi olmasın" diye konuştu.

Kariyerine Denizlispor'da başlayan 45 yaşındaki teknik adam Manisaspor, Mersin İdmanyurdu, Alibeyköy, Tokatspor ve Afyonspor'u da çalıştırdı. Palaz, İskendurunspor'da 14 maçta 1.79 puan ortalaması yakaladı.