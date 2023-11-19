Kuşadasıspor, Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden Kuşadasıspor, evinde ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-0 mağlup ederek galibiyetini ilan etti. Kuşadasıspor Teknik Direktörü Fatih Çardak, maç sonrası yaptığı açıklamada takımının performansından memnuniyetini dile getirdi ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti.

TFF. 3.Lig 3. Grupta mücadele eden Kuşadasıspor evinde ağırladığı Büyükçekmece Tepecikspor'u 4-0 mağlup ederken maç sonrası açıklamalarda bulunan Kuşadasıspor Teknik Direktörü Fatih Çardak, "Her şey çok daha güzel olacak" dedi.

TFF. 3.Lig 3. Grup 11. hafta müsabakasında Kuşadasıspor, Özer Türk Stadı'nda konuk ettiği İstanbul Temsilcisi Büyükçekmece Tepecikspor'u 4 golle mağlup etti. 4-0 Kuşadasıspor'un üstünlüğü ile biten müsabaka sonrasında müsabakayı değerlendiren Kuşadasıspor Teknik Direktörü Fatih Çardak, "Oyuncu grubumu tebrik ediyorum. 9 haftada 3 gol yiyen Tepecik ekibine 4 gol attığımız için mutluyum. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Her şey çok daha güzel olacak" dedi.

Kuşadasıspor Sportif Direktörü Ahmet Burak Solakel ise, "Son haftalarda kötü sonuçlar almamıza rağmen oyun disiplinimizden hiç kopmadık. Her hafta üstüne koyarak daha güzel sonuçlar almaya başladık. Haftaya ve daha sonraki haftalarda Kuşadasıspor'u daha farklı izleyeceğiz. Oyuncularımızı tebrik ederim" diye konuştu. - AYDIN