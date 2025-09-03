Kuşadası'nda Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Kuşadası'nda düzenlenen Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 30 farklı ilden 158 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası, büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye Badminton Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen turnuvada, farklı yaş kategorilerinden veteran sporcular madalya için ter döktü. Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından takdim edildi. Yığmatepe, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "Bu güzel atmosferde centilmence mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN