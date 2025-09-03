Haberler

Kuşadası'nda Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası Sona Erdi

Kuşadası'nda Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası Sona Erdi
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası, 30 ilden 158 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Dereceye giren sporculara ödülleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından verildi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde Kuşadası'nda düzenlenen Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 30 farklı ilden 158 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası, büyük bir heyecana sahne oldu. Türkiye Badminton Federasyonu koordinasyonunda gerçekleştirilen turnuvada, farklı yaş kategorilerinden veteran sporcular madalya için ter döktü. Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara ödülleri Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe tarafından takdim edildi. Yığmatepe, organizasyona katılan tüm sporcuları tebrik ederek, "Bu güzel atmosferde centilmence mücadele eden tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
