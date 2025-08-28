Kuşadası, Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 30 farklı ilden gelen 158 sporcunun katılımıyla Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Şampiyona, 29-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

30 farklı ilden gelen 158 sporcunun katılımıyla düzenlenecek Badminton Veteranlar Türkiye Şampiyonası, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyonanın açılış töreni 29 Ağustos Cuma günü saat 13.00'te başlayacak. Üç gün boyunca veteran sporcularımız farklı yaş kategorilerinde sahaya çıkarak ter dökecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Serhat Yığmatepe, tüm sporculara başarılar diledi. - AYDIN

