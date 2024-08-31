Üye Girişi
Haberler

Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza-Amasya etabı başladı. Turun ikinci etabı için Havza Atatürk Evi önünde seremoni düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMKON) iş birliğinde bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kurtuluş Yolu Bisiklet Turu'nun Havza- Amasya etabı başladı.

Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği turun ikinci etabı için Havza Atatürk Evi önünde seremoni düzenlendi.

Vezirköprü Kaymakamı ve Havza Kaymakam Vekili Özgür Kaya, burada yaptığı konuşmada, böylesi önemli bir etkinliğin Milli Mücadele'nin başkenti Samsun'dan başlamasının çok anlamlı olduğunu belirterek, sporculara başarı diledi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de 1919'da atalarının cesaretleri ve Atatürk'e sahip çıkmalarıyla ilk kıvılcımının çakıldığı Milli Mücadele'nin 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanmasının 102. yıl dönümünde önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan dolayı gururlu olduklarını kaydetti.

SAMKON Genel Başkanı Kaya Aşçı da Samsun ve Havza'nın kurtuluş mücadelesi açısından önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Havza'da Milli Mücadele'nin ilkleri yaşanmıştır. O sebepten Havza etabı bizler için önemli bir etap. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz bisiklet turumuzu bu yıl uluslararası boyuta taşıdık. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı daha güzel etkinliklere imza atacağız." dedi.

Konuşmaların ardından turun 133,7 kilometrelik Havza-Amasya etabının startı verildi.

Kaynak: AA / Spor

Amasya samsun Havza Spor Etkinlik Spor Güncel Haberler

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

8 yaşındaki kayıp Narin'in amcası olan mahalle muhtarı gözaltında

 CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

CHP lideri Özel'in Dilruba Kayserilioğlu ile bir araya gelmesi Özlem Zengin'i kızdırdı

 Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı

Bahçelievler'de peş peşe yapılan silahlı saldırılara ilişkin 10 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahçeli'ye gösterdiği nezaket tebrik törenine damga vurdu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
31 Ağustos Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Meram, Akşehir, Ilgın elektrik kesintisi 31 Ağustos Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Muratpaşa, Kumluca, Aksu elektrik kesintisi 31 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehitkamil, Araban, Yavuzeli elektrik kesintisi listesi 31 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Turgutlu, Alaşehir, Kırkağaç elektrik kesintisi 31 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Foça, Karabağlar, Bayraklı elektrik kesintisi 31 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Esenyurt, Şişli, Bağcılar elektrik kesintisi 31 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 31 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Rüyada askerde olduğunu görmek Rüyada yumurta toplamak ne anlama gelir? Fenerbahçe Alanyaspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) FB Alanya geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?
title