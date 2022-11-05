Kürsüde konuşulanları duyan Uğur Dündar avazı çıktığı kadar bağırdı: Görevlileri çağıracağım

Fenerbahçe'de olağan olarak düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kürsüde uzun bir konuşma yapan Murat Aksoy'a Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın tepkisi gündem oldu. Aksoy'a sesini oldukça yükselterek bağıran Dündar, "Murat Bey, görevlileri çağıracağım beni buna mecbur etmeyin. Lütfen mikrofonunu kapatın Murat Bey'in teşekkür ediyoruz kendisine." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısına Uğur Dündar'ın sinirlendiği anlar damga vurdu.

"LÜTFEN KISA TUTUN"

Fenerbahçe Kongre Üyesi Murat Aksoy'un kürsüden yaptığı konuşmayı uzun tuttuğu ve konu dışı şeylerden bahsettiği gerekçesiyle uyarıda bulunan Dündar, "Murat Bey, gündemin bu maddesi yönetim kurulu ve denetim kurulu hakkında görüşme, siz bundan tamamen kopuk bir şekilde konuşuyorsunuz ve dikkat ederseniz de tepki gösteriliyor. Lütfen kısa tutun lütfen maç analizi gibi oluyor hepsi." ifadelerini kullandı.

"BENİ BUNA MECBUR ETMEYİN"

Konuşmanın daha fazla uzaması sonrası salondakiler "Yeter" ifadelerini kullanarak Aksoy'a itiraz ederken, "Murat Bey, görevlileri çağıracağım beni buna mecbur etmeyin. Lütfen mikrofonunu kapatın Murat Bey'in teşekkür ediyoruz kendisine" dedi ve Aksoy kürsüyü terk etti.