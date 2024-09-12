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Kürek Milli Takımı Balkan Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor

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Kürek Milli Takımı, Meriç Nehri'nde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nda birinci olmayı hedefliyor. Başantrenör Sonat Doğan, takımın yoğun bir tempoyla hazırlandığını belirtti. Geçen hafta düzenlenen Avrupa Kürek Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar elde eden takım, Balkan Şampiyonası'nda da başarılı olmayı amaçlıyor.

Kürek Milli Takımı, Meriç Nehri'nde oluşturulan parkurda 14-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Balkan Şampiyonası'nı birinci bitirmeyi hedefliyor.

Kürek Milli Takımı Başantrenörü Sonat Doğan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 8 ülkenin mücadele edeceği şampiyonaya yoğun bir tempoyla hazırlandıklarını söyledi.

Doğan, geçen hafta aynı parkurda düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda başarılı sonuçlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Avrupa Şampiyonası'nda 12 kategoride 12 final yaptık ve 3'ü altın 7 madalya kazandık. 'İstiklal Marşı'nı Edirne'den Türkiye'ye dinletmek istiyoruz demiştik.' Bunu başardık. Hafta sonu gerçekleştirilecek şampiyonaya 8 Balkan ülkesi katılacak. İyi yarışlar olacak. Genç sporcularımız hazır. Gençler ve yıldızlar kategorisinde 50 sporcumuz var. Balkan Şampiyonası'nda hedefimiz takım halinde şampiyonluğu kazanmak."

Milli kürekçi Yasin Şen de sezon boyunca önemli organizasyonlara katıldıklarını anlatarak, "Çok güzel başarılar elde ettik. 7 madalya kazandık. Ben de Avrupa üçüncülüğü elde ettim. Hafta sonu yarışacağım iki kategoride de altın madalya hedefliyorum." dedi.

Kaan Efe Aktop da şampiyonaya iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Spor

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