Kürek Gençler Türkiye Şampiyonası Meriç Nehri'nde Düzenlenecek
Türkiye Kürek Federasyonu, uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkurunun bulunduğu Meriç Nehri'nde 22-24 Ağustos tarihlerinde Gençler Türkiye Şampiyonası'nın gerçekleştirileceğini duyurdu. Yarışlar 8 kulvarda yapılacak.
22–24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, nehirde oluşturulan doğal parkurdaki 8 kulvarda gerçekleştirilecek.
Yarışların ilk gününde yapılacak eleme müsabakalarında dereceye giren sporcular, final yarışlarına katılmaya hak kazanacak.
