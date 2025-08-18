Kürek Gençler Türkiye Şampiyonası Meriç Nehri'nde Düzenlenecek

Kürekte Gençler Türkiye Şampiyonası, Meriç Nehri'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uluslararası standartlardaki ilk olimpik kürek parkuru Meriç Nehri, Gençler Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

22–24 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek şampiyona, nehirde oluşturulan doğal parkurdaki 8 kulvarda gerçekleştirilecek.

Yarışların ilk gününde yapılacak eleme müsabakalarında dereceye giren sporcular, final yarışlarına katılmaya hak kazanacak.