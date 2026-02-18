Haberler

Kurban Kurbanov, Galatasaraylıların gönlünü bir kez daha fethetti

Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Newcastle United ile karşı karşıya gelen Karabağ'da teknik direktör Kurban Kurbanov Galatasaray'ın, Juventus'u mağlup ettiği maç hakkında konuşarak sarı-kırmızılı takımı tebrik etti. Kurbanov, daha önce birçok kez sarı-kırmızılı takımı performansı nedeniyle övmüştü.

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında sahasında İngiliz ekibi Newcastle United'ı ile karşılaşan Karabağ'ın teknik direktörü Kurban Kurbanov, Galatasaray'ın Juventus ile oynadığı maç hakkında açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAYLILARI TEBRİK EDERİM"

Daha önce Galatasaray'ın, başarıları hakkında defalarca konuşan Kurbanov, sarı-kırmızılıların Juventus'u mağlup ettiği karşılaşma hakkında da konuşarak, "Galatasaray'ı çok tebrik ediyorum. Çok keyif aldık. Maçta gerçek bir karakter gördük. İyi oyunla galibiyet çok iyi." dedi.

"ÇOK KEYİF ALDIK"

Sözlerine devam eden Kurban Kurbanov, "Başta Okan Hoca olmak üzere Galatasaray'ı ve bütün Galatasaraylıları tebrik ederim. Maçtan çok keyif aldık. Galibiyet önemli ama iyi oyun ve karakter göstererek kazanmak da çok önemli." sözlerini sarf etti.

