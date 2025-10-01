Haberler

Kural hatası yapınca istifasını vermişti: Sakaryaspor'dan ret

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kural hatası yapınca istifasını vermişti: Sakaryaspor'dan ret
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, Sivasspor maçındaki yabancı oyuncu kural hatası sebebiyle sorumluluğu üstlendiğini ve yönetime istifasını sunduğunu ancak kabul edilmediğini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında Sakaryaspor ile Özbelsan Sivasspor arasında oynanan karşılaşma golsüz berabere sona erdi.

EN FAZLA 6 YABANCI OYNAYABİLİYOR

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, karşılaşmanın ikinci devresinde yaptığı değişikliklerle birlikte sahaya 7 yabancı futbolcu sürdü. İlk 11'de Jakup Szumski, Dimitrios Kolovetsios, Gael Kakuta ve Josip Vukoviç'e görev veren Sütlü, ilerleyen dakikalarda Rijad Kobiljar, Umechi Akuazaoku ve Ben Yedder'i de oyuna dahil etti. Ancak Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre, Trendyol 1. Lig'de aynı anda en fazla 6 yabancı oyuncunun sahada bulunmasına izin veriliyor. Kural hatasının raporlara yansıması halinde Sakaryaspor'un 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi söz konusu olabilecek.

''GÖREVİMİN BAŞINDAYIM AMA İSTİFAM HAZIR''

Yaşananların ardından açıklamada bulunan Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü, sorumluluğu üstlenerek yönetim kuruluna istifasını sunduğunu ancak kabul edilmediğini belirtti. Sütlü, "Geçtiğimiz günlerde yaşanan yabancı oyuncu kural hatasından dolayı sorumluluğu üstlenerek kulübümüze istifamı sundum. Ancak yönetim kurulumuz bu istifayı kabul etmedi. Sakaryaspor'un içinde bulunduğu kongre süreci nedeniyle yönetimimizin de isteği doğrultusunda görevimin başında olmaya devam edeceğim. Bununla birlikte göreve gelecek yeni yönetimin önünü açmak adına 12 Ekim 2025 tarihli istifa dilekçemi de yönetime teslim ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım. Bu süreçte takımımızın saha içi hazırlıklarının aksamaması ve Sakaryaspor'un menfaatlerinin korunması en büyük önceliğimdir. Ben Sakarya'da doğmuş, büyümüş ve bu şehirde yaşamaya devam edecek biri olarak, kulübümüzün çıkarlarını her zaman kişisel hesapların önünde tutacağımı kamuoyuna saygıyla duyururum" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
İsrail ordusu, Sumud Filosu'na saldırıya başladı! Gözaltına alınan aktivistler var

Sumud Filosu'na İsrail müdahalesi başladı! Gözaltına alınıyorlar
İsrail ablukasındaki filodan dünyaya acil koduyla çağrı

İsrail ablukasındaki filodan dünyaya acil koduyla çağrı
Can Holding'e yönelik soruşturmada gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Ünlü iş insanının oğlu tutuklandı! Kendisi ise hala kaçak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kylian Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz

Mbappe'nin Arda Güler şaşkınlığı: İnanılmaz
Uğurcan Çakır gol yemeyi unuttu

Ne yaptın öyle Uğurcan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.