Kural değişti! Fenerbahçe, Galatasaray ve Samsunspor'a büyük müjde

UEFA, Avrupa kupaları için müsabaka yönetmeliğinde kural değişikliği yapacağını resmen duyurdu. Bu değişiklikle ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, ve Samsunspor'un oyuncuları sakatlık veya hastalık durumunda geçici olarak değiştirilebilecek.

UEFA, Avrupa kupaları için yeni sezon öncesi müsabaka yönetmeliğinde kural değişikliğine gitti. Bu değişiklik ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Galatasaray, ve Samsunspor'u direkt etkileyecek.

UEFA Yönetim Kurulu, gerçekleştirdiği toplantı sonrası dikkat çeken kararlar alındığını ve kural değişikliğine gidildiğini açıkladı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan bildiride Avrupa arenasında yer alan kulüplere sakatlık veya hastalık nedeniyle geçici kadro değişiklik hakkının tanındığı açıklandı.

Yapılan açıklamada, UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6. maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı" ifadeleri yer aldı.

Kural değişim nedeninin kadroların haksız yere daraltılmasını önlemek ve oyuncuları ekstra iş yükü baskısından korumak için olduğu aktarıldı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
