Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Güncelleme:
Juventus'un yöneticisi Giorgio Chiellini'nin Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile eşleşmeleri sırasında suratı ekşi bir hal aldı. Chiellini, daha sonra yaptığı açıklamada, "Galatasaray ile eşleşince aklıma hemen Osimhen ve 2013 yılında İstanbul'daki maç geldi. İstanbul'daki o hatırayı silmek adına bizim için iyi bir fırsat" dedi.

  • Juventus yöneticisi Giorgio Chiellini, Galatasaray ile eşleşince aklına Victor Osimhen ve 2013 yılında İstanbul'daki maçın geldiğini söyledi.
  • Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ilki İstanbul'da, rövanşı Torino'da oynanacak.
  • Galatasaray-Juventus play-off maçları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak ve kazanan taraf UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükselecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Galatasaray ile eşleşen Juventus'ta kura sonrası ilk açıklama kulübün yöneticisi Giorgio Chiellini'den geldi. Kura çekimini gerçekleştiren isimlerden biri olan Chiellini, eşleşmenin ardından geçmişe dair çarpıcı bir hatırlatmada bulundu.

"AKLIMA HEM OSIMHEN HEM 2013 İSTANBUL MAÇI GELDİ"

Juventus yöneticisi Chiellini, Galatasaray eşleşmesinin kendisinde özel çağrışımlar yaptığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray ile eşleşince aklıma hemen Osimhen ve 2013 yılında İstanbul'daki maç geldi. İstanbul'daki o hatırayı silmek adına bizim için iyi bir fırsat."

Chiellini'nin sözleri, Juventus'un Galatasaray deplasmanında 2013 yılında yaşadığı ve hafızalara kazınan elenişe gönderme olarak yorumlandı. İtalyan futbol adamının Osimhen vurgusu ise Galatasaray'ın hücum gücüne duyulan saygı olarak değerlendirildi.

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Galatasaray ile Juventus arasındaki play-off eşleşmesinde ilk maç İstanbul'da, rövanş karşılaşması ise Torino'da oynanacak. 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak maçlar sonunda kazanan taraf, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselecek.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHalil polatlı:

İnş yine elenirsiniz

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKral Cıplak:

yırttık abi diyorlar

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıibrahim özer:

Sevinçtendir..

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

