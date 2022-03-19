Küpesini görenler şaştı kaldı! 73 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan radikal imaj değişikliği - Haberler

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Küpesini görenler şaştı kaldı! 73 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan radikal imaj değişikliği

Haberler.com - Ali Gülhan - Spor
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A Spor'da yorumculuk yapan Erman Toroğlu'nun yeni imajı sosyal medyada gündeme oturdu. Sol kulağına küpe takan 73 yaşındaki eski hakem için binlerce paylaşım yapıldı.

Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u 3-2 yendiği mücadeleyi A Spor ekranlarında değerlendiren Erman Toroğlu'nun yeni imajı büyük ilgi gördü.

Küpesini görenler hayrete düştü! 73 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan radikal imaj değişikliği

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

73 yaşındaki Erman Toroğlu sol kulağına taktığı küpeyle ekranda boy gösterdi. Eski hakemin yeni tarzı sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Toroğlu'nun yeni imajı Twitter'da kullanıcıları ikiye bölerken, bir kısım küpenin Toroğlu'na yakıştığını bir kısım ise hoş durmadığını belirtti.

Küpesini görenler hayrete düştü! 73 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan radikal imaj değişikliği

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Erman Toroğlu, Spor, Haberler

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