Küpesini görenler şaştı kaldı! 73 yaşındaki Erman Toroğlu'ndan radikal imaj değişikliği

Çaykur Rizespor'un Trabzonspor'u 3-2 yendiği mücadeleyi A Spor ekranlarında değerlendiren Erman Toroğlu'nun yeni imajı büyük ilgi gördü.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

73 yaşındaki Erman Toroğlu sol kulağına taktığı küpeyle ekranda boy gösterdi. Eski hakemin yeni tarzı sosyal medyada gündem olurken konuyla ilgili binlerce yorum yapıldı. Toroğlu'nun yeni imajı Twitter'da kullanıcıları ikiye bölerken, bir kısım küpenin Toroğlu'na yakıştığını bir kısım ise hoş durmadığını belirtti.