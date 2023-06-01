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Kupayı Sevilla'ya kaptıran Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası finalini kazanamadı

Spor Haberleri

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi finalinde Macaristan'da Sevilla'ya kaybettikleri maçla birlikte kariyerinde ilki yaşadı. Portekizli hoca ilk kez bir Avrupa kupasında finalinden eli boş döndü.

Sevilla ile Roma, UEFA Avrupa Ligi finalinde Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol ekibi seri penaltı atışları sonrası kazanırken, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho kariyerinde ilki yaşadı.

5 KEZ KUPA KALDIRDI

Jose Mourinho kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupasında final kaybetti. Portekizli hoca daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi, iki kez UEFA Avrupa Ligi ve bir kez Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Kupayı Sevilla'ya kaptıran Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası finalini kazanamadı

MADALYASINI TARAFTARA VERDİ

Jose Mourinho karşılaşmanın ardından yapılan seremoniye katılmadı ve sadece madalyasını aldı. Portekizli hoca daha sonra madalyayı tribünde bir taraftara hediye etti.

Haberler.com - Spor

Jose Mourinho Sevilla FC Spor Haberler

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