Kupayı Sevilla'ya kaptıran Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupası finalini kazanamadı

Sevilla ile Roma, UEFA Avrupa Ligi finalinde Puskas Arena'da karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İspanyol ekibi seri penaltı atışları sonrası kazanırken, Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho kariyerinde ilki yaşadı.

5 KEZ KUPA KALDIRDI

Jose Mourinho kariyerinde ilk kez bir Avrupa kupasında final kaybetti. Portekizli hoca daha önce iki kez Şampiyonlar Ligi, iki kez UEFA Avrupa Ligi ve bir kez Konferans Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

MADALYASINI TARAFTARA VERDİ

Jose Mourinho karşılaşmanın ardından yapılan seremoniye katılmadı ve sadece madalyasını aldı. Portekizli hoca daha sonra madalyayı tribünde bir taraftara hediye etti.