Üye Girişi
Haberler

Kupadan elenen İsmail Kartal: Şampiyon olacağız

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçının ardından açıklamalarda bulundu. Takımına güvendiğini belirten Kartal, "Takım ve oyuncularıma güveniyorum. Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, 3-0 yenilerek Ziraat Türkiye Kupası'na veda ettikleri Ankaragücü maçından sonra çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"DERS ÇIKARMALIYIZ"

Mücadele hakkında konuşan Kartal, "Hemen oyunun başında net bir pozisyon bulduk, gole çeviremedik. Golü yapabilseydik daha iyi mücadele edip oyunu ele geçirebilirdik. Rakibimiz daha fazla mücadele etti. Hiç bize yakışmayacak, bir tepki koyamadan maçı bitirdik. Bundan ders çıkartmalıyız. Bundan önceki berabere kaldığımız maçlarda oyunun üstünlüğünü elinde tutan, iyi oynayan Fenerbahçe vardı. Bugün iyi oynamadık. En kısa zamanda toparlanıp, bıraktığımız yerden devam edeceğiz. Hatayspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve yolumuza bakacağız" dedi.

"TÜM TÜRKİYE GÖRDÜ"

Dün oynanan Galatasaray-Antalyaspor mücadelesine de değinen başarılı antrenör, "Dünkü maçla ilgili neler olduğunu tüm Türkiye biliyor. Ben ne söyleyebilirim! Kamuoyunun takdirine bırakıyorum Dünkü maçla ilgili değil sadece sezon başından beri gelen bir şey! Biz bir penaltı kazanıyoruz, herkes ayağa kalkıyor! Ama onun haricinde bir tane verilmeyen penaltımız var, onu kimse konuşmuyor! Çok fazla konuşmak istemiyorum orayla ilgili. Bugün istediğimiz tepkiyi veremedik. Taraftarımızdan özür diliyoruz"

"ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Şampiyonluğa olan inancını kaybetmediğini söyleyen antrenör, "Takım ve oyuncularıma güveniyorum. Ders çıkardık bugünkü maçtan. Tekrar Fenerbahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkese göstereceğiz. Sezon sonunda şampiyon olacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com Haber Merkezi / Spor

MKE Ankaragücü İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

Bakmadan Geçme

28 Şubat Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Şubat 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 28 Şubat İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 28 Şubat Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 28 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi! 28 Şubat ÇANAKKALE'de Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 28 Şubat Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! 28 Şubat 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 28 Şubat Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İYİ Parti Tunceli adayı kim? 2024 İYİ Parti Tunceli Belediye Başkan adayı kimdir? İYİ Parti Trabzon adayı kim? 2024 İYİ Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı kimdir? Saadet Partisi Kars belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kars adayı belli oldu mu? İYİ Parti Tokat adayı kim? 2024 İYİ Parti Tokat Belediye Başkan adayı Şeref Menteşekimdir? Saadet Partisi Karabük belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Karabük adayı belli oldu mu? Saadet Partisi Kahramanmaraş belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Kahramanmaraş adayı belli oldu mu? İYİ Parti Tekirdağ adayı kim? 2024 İYİ Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkan adayı İlker Atasever kimdir? Saadet Partisi Eskişehir belediye başkan adayı kim? 2024 Saadet Partisi Eskişehir adayı belli oldu mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title