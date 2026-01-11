Haberler

Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı

Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek şampiyon oldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun kupa töreni esnasında köşede tek başına beklemesi dikkat çekmişti. İtalyan hoca, kutlamalar sırasında neden geri planda olduğunu açıklayarak, "Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahada savaşan ve oynayan onlar." dedi.

  • Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupayı kazandı.
  • Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, kupa töreninde takımından ayrı bir şekilde bekledi.
  • Domenico Tedesco, kutlamanın sahada savaşan oyunculara ait olduğunu düşündüğünü belirtti.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu.

KUPA TÖRENİNDE TAKIMINDAN UZAK DURDU

Fenerbahçe'nin kazandığı maç sonrası gerçekleşen kupa töreninde Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco, takımından ayrı bir şekilde köşede tek başına beklemesi dikkat çekmişti. İtalyan hocanın neden böyle bir tercih yaptığı belli oldu.

Kupa töreninde dikkat çeken an! Gerçek ortaya çıktı

"KUTLAMANIN OYUNCULARA AİT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Domenico Tedesco, kupa töreninde takımından uzak durmasıyla ilgili konuşarak, "Biz güçlü bir takımız. Kutlamanın oyunculara ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahada savaşan ve oynayan onlar. Bizim istediklerimizi sahaya yansıtan onlar. Benim için bu kupa, Fenerbahçe ailesine ve taraftarımıza ait. İnanılmazlar çünkü. Bu yüzden bu işi yapmayı çok seviyoruz. Benim için bu taraftarın hocası olmak büyük bir zevk ve onur." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD'nin İran'a yönelik müdahale tehdidi İsrail'i yüksek alarm durumuna geçirdi

İsrail yüksek alarm durumuna geçti
Bomba iddia: ABD, Maduro operasyonunda gizemli bir silah kullandı

Bu iddia doğruysa çok vahim! Askerler kan kusup bir anda yere yığılmış
İran'dan protestolara destek veren ABD ve İsrail'e tehdit

Komşudan ateşi körükleyen 2 ülkeye açık tehdit: Düşünmeden vururuz
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıOrhan Yarımcalı:

Fenerbahçenin gerçekten büyük hocası var tebrik ederim

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAykut ÇELİK:

Adam

Yorum Beğen25
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

adamın dibi kralsın sana helal olsun

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHasan YILDIZ:

lig başlarken bu hocayı hemen kovmak isteyen fenerli olduğunu iddia eden başı kişilere kapak olsun

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Sürgündeki Rıza Pehlevi'den İran'daki protestoculara çağrı: Sokakları terk etmeyin

İç savaş kapıda! Komşuyu ABD değil sürgündeki isim yakacak
Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler: Seni bitiririm

Tehditler havada uçuştu, apar topar yayını kestiler
Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi 'Helal olsun' dedirtti

İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Bahar Şahin başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı

Ünlü oyuncu başını örtüp Şeyma Subaşı'nı tiye aldı
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı
Babaanne ve 2 torununun öldürüldüğü vahşetin görüntüleri ortaya çıktı! Her şey 3 dakika sürmüş

3 dakikada 3 cinayet! Vahşet saniye saniye kameraya yansıdı