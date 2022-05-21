Kupa sahibini buluyor! Anadolu Efes'te hedef EuroLeague şampiyonluğu - Haberler

Kupa sahibini buluyor! Anadolu Efes'te hedef EuroLeague şampiyonluğu
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Bugün oynanacak olan THY EuroLeague Final-Four şampiyonluk maçında, İspanyol ekibi Real Madrid ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. Son şampiyon Anadolu Efes'in üst üste ikinci şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacağı karşılaşma Stark Arena'da oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen yarı final maçlarında Olimpiakos'u eleyerek finale çıkan Anadolu Efes ile Barcelona'yı eleyen Real Madrid, THY EuroLeague finalinde kupanın sahibi olmak için ter dökecek.
KARŞILAŞMA 20:00'DE BAŞLAYACAK
BeIN Sports'tan naklen yayınlanacak olan karşılaşma, Stark Arena'da oynanacak ve TSİ 20.00'de başlayacak.
40. KEZ KARŞILAŞACAKLAR
Anadolu Efes ile Real Madrid, THY EuroLeague'de 40. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 39 maçın 13'ünü Anadolu Efes, 26'sını ise Real Madrid kazanmıştı.
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