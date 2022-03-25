Kuntz tüm Türkiye'yi çıldırttı! Varlık içinde çektirdiği yokluğa kimse mantıklı açıklama bulamıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kuntz tüm Türkiye'yi çıldırttı! Varlık içinde çektirdiği yokluğa kimse mantıklı açıklama bulamıyor

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:

A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-1 kaybettiği maçta Stefan Kuntz'un tercihleri kıyameti kopardı. Sol bekler Umut Bozok ve Rıdvan Yılmaz'ı kadro dışı bırakan Kuntz, eldeki tek sol beki Caner'i de oyuna almadı. Galatasaray'ın orta sahası Berkan'ı daha önce hiç oynamadığı sol bekte görevlendiren Alman hocaya tepki yağdı.

Portekiz'e 3-1 kaybeden A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası defterini başlamadan kapattı. Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un tercihleri futbolseverleri ve yorumculardan tepki yağdı.

Kuntz tüm Türkiye'yi çıldırttı! Varlık içinde çektirdiği yokluğa kimse mantıklı açıklama yapamıyor

A Milli Takım'ın iki sol beki Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş, Portekiz maçında kadroya giremedi. Eldeki tek sol bek Caner Erkin de kritik maçta süre alamadı.

Maça 5'li defansla çıkan Stefan Kuntz, sol bekte Galatasaray'ın orta sahası Berkan'ı oynattı. Berkan'ın hiç alışık olmadığı bölgede yaşadığı sıkıntı bariz şekilde ortaya çıktı.

Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, kendi futbolcuları Rıdvan ve Umut'a yapılanın adaletsizlik olduğunu düşünüyor. Bu konuda sosyal medyada yapılan tepki paylaşımlarının sayısı hayli fazla.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Stefan Kuntz, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (1)

Orhan Karakaya:

olmaz bundan adam olmaz.

Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title