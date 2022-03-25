Kuntz tüm Türkiye'yi çıldırttı! Varlık içinde çektirdiği yokluğa kimse mantıklı açıklama bulamıyor
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A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-1 kaybettiği maçta Stefan Kuntz'un tercihleri kıyameti kopardı. Sol bekler Umut Bozok ve Rıdvan Yılmaz'ı kadro dışı bırakan Kuntz, eldeki tek sol beki Caner'i de oyuna almadı. Galatasaray'ın orta sahası Berkan'ı daha önce hiç oynamadığı sol bekte görevlendiren Alman hocaya tepki yağdı.
Portekiz'e 3-1 kaybeden A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası defterini başlamadan kapattı. Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un tercihleri futbolseverleri ve yorumculardan tepki yağdı.
A Milli Takım'ın iki sol beki Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş, Portekiz maçında kadroya giremedi. Eldeki tek sol bek Caner Erkin de kritik maçta süre alamadı.
Maça 5'li defansla çıkan Stefan Kuntz, sol bekte Galatasaray'ın orta sahası Berkan'ı oynattı. Berkan'ın hiç alışık olmadığı bölgede yaşadığı sıkıntı bariz şekilde ortaya çıktı.
Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, kendi futbolcuları Rıdvan ve Umut'a yapılanın adaletsizlik olduğunu düşünüyor. Bu konuda sosyal medyada yapılan tepki paylaşımlarının sayısı hayli fazla.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022