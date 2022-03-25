Kuntz tüm Türkiye'yi çıldırttı! Varlık içinde çektirdiği yokluğa kimse mantıklı açıklama bulamıyor

Portekiz'e 3-1 kaybeden A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası defterini başlamadan kapattı. Alman teknik direktör Stefan Kuntz'un tercihleri futbolseverleri ve yorumculardan tepki yağdı.

VARLIK İÇİNDE YOKLUK

A Milli Takım'ın iki sol beki Rıdvan Yılmaz ve Umut Meraş, Portekiz maçında kadroya giremedi. Eldeki tek sol bek Caner Erkin de kritik maçta süre alamadı.

BERKAN ŞANS BULDU

Maça 5'li defansla çıkan Stefan Kuntz, sol bekte Galatasaray'ın orta sahası Berkan'ı oynattı. Berkan'ın hiç alışık olmadığı bölgede yaşadığı sıkıntı bariz şekilde ortaya çıktı.

TEPKİ YAĞIYOR

Özellikle Beşiktaşlı taraftarlar, kendi futbolcuları Rıdvan ve Umut'a yapılanın adaletsizlik olduğunu düşünüyor. Bu konuda sosyal medyada yapılan tepki paylaşımlarının sayısı hayli fazla.