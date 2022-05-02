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Kumru'da gelenek bozulmadı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kumru'da gelenek bozulmadı

Ordu'nun Kumru ilçesi Fizme Mahallesi'nde her sene Ramazan Bayramı'nın birinci günü geleneksel olarak düzenlenen Dereköy Festivali yüzlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı.

KUMRU, ORDU (İHA) - Ordu'nun Kumru ilçesi Fizme Mahallesi'nde her sene Ramazan Bayramı'nın birinci günü geleneksel olarak düzenlenen Dereköy Festivali yüzlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Her sene bayrama ilçeye gelen vatandaşlar memleketlerine geldiklerinde genellikle bu festivalde bayramlaşıyor. Pehlivan güreşlerinin de yapıldığı festivale sadece Kumrulular değil çevre il ve ilçelerden de güreş meraklıları katıldı. Farklı illerden gelen güreşçiler burada hünerlerini gösterdi. Dereceye giren güreşçilere madalyaları verildi.

Fizme Mahallesi'nde yapan festivale Kumru Kaymakamı Emrah Akduman, Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, Korgan Belediyesi Başkanı Tuncay Kiraz, Başpehlivan Recep Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ramazan Bayramı, Kumru, Fizme, Ordu, Spor, Haberler

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