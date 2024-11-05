Kumluca'da 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası Düzenlendi

Antalya'nın Kumluca İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler arası voleybol turnuvası düzenlendi.

Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenler arasında voleybol turnuvası düzenlendi. Öğretmenler tarafından kurulan 8 voleybol takımı birinci olmak için mücadele edeceği turnuva 22 Kasım günü son bulacak. Final karşılaşmasında şampiyon olan veya dereceye giren takımlara 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenecek törende ödülleri verilecek.

Turnuvanın başlaması için Kumluca Merkez Mahallesinde bulunan Yunus Emre Halı Saha tesisinde tören düzenlendi. Tören saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile başladı.

Konuyla ilgili bilgi veren Kumluca İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir; "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenlerimiz ile ilgili bir etkinlik düzenlemek istedik. Bu turnuvayı öğretmenlerimizin kaynaşması ve dostluklarının pekişmesi için okullar arası değil öğretmenlerimizin kendi aralarında kurdukları takımlar arasında olsun diye öğretmenler arası voleybol turnuvası adında düzenledik" dedi. - ANTALYA