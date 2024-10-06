Üye Girişi
Haberler

Kumluca Belediyespor Sezona Kötü Başlangıç Yaptı

Kumluca Belediyespor Sezona Kötü Başlangıç Yaptı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig 6. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin ilk haftasında kendi sahasında Eskişehirspor'a 1-0 yenilerek sezona mağlubiyetle başladı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 6. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor ligin ilk haftasında kendi sahasında karşılaştığı Eskişehirspor'a 1-0 mağlup olarak, sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Kerem Sinem, Mehmet Aslan, Berk Altan hakem üçlüsü yönetti. İlk dakikalardan itibaren her iki takımda kontrollü bir futbol ortaya koyarak maça başladı.

Zaman zaman geliştirdiği ataklarla konuk takım kalesinde gol arayan ev sahibi Kumluca Belediyespor, yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısına ev sahibi takım daha atak başladı.

Konuk takım kalesinde yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyen Antalya ekibi, Eskişehirspor'un kontra ataklarla elde ettiği pozisyonlarda kendi kalesinde gol tehlikesi yaşadı. 81. dakikada gelişen bir atakta ceza alanı dışında topa iyi vuran Eskişehirspor'dan Necati Önal takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

5 dakika uzatmanın oynandığı maçta başka gol olmayınca misafir Eskişehirspor, sezonun ilk karşılaşmasından 1-0 galip ayrılarak üç puanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Mehmet Çakmak - Spor

Kumluca Belediyespor Yerel Haberler Eskişehirspor Kumluca antalya 3-sayfa Futbol Spor

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Videonun kurgu olduğu belirlendi, kız çocuğu koruma altına alındı

Türkiye'yi ayağa kaldıran video kurgu çıktı, küçük kız koruma altında

 Küçük kıza şantaj yapıldığı iddia edilen videoyu yayınlayan 18 yaşındaki şahıs gözaltında

"Şantaj" videosuyla ortalığı karıştıran 18 yaşındaki şahıs gözaltında

 19 yaşındaki caninin kitaplığında kemik sıyırma bıçağı görüntülendi

19 yaşındaki caninin kitaplığında yer alan alet dikkat çekti
İstanbul Esenyurt'ta yoldan geçen sapık, kız çocuğunu elle taciz etti

İnfial yaratacak olayın merkezi bu kez Esenyurt
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster Canlı İzle! 6 Ekim Kim Milyoner Olmak İster canlı izleme linki! Kim Milyoner Olmak İster son bölümden neler oldu? Kirli Sepeti full HD bölüm izle! Kirli Sepeti 36. bölüm tek parça izle! Kirli Sepeti son bölüm neler oldu? Güzel Aşklar Diyarı full HD bölüm izle! Güzel Aşklar Diyarı 3. bölüm tek parça izle! Güzel Aşklar Diyarı son bölüm neler oldu? Deha full HD bölüm izle! Deha 3. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? TV YAYIN AKIŞI 6 EKİM: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi filmler ve programlar var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 6 Ekim günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? NÖBETÇİ NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ: Noter Pazar günü açık mı, kapalı mı? 6 Ekim noterler çalışıyor mu? Beşiktaş-Gaziantep FK maçı muhtemel ilk 11'ler! Beşiktaş-Gaziantep FK maçının ilk 11'i belli oldu mu? Galatasaray- Alanyaspor maçı muhtemel ilk 11'ler! Galatasaray- Alanyaspor maçının ilk 11'i belli oldu mu? BEIN SPORT 2 CANLI İZLE! Gaziantep FK-Beşiktaş Bein Sport 2 canlı yayın bilgileri nedir? Gaziantep FK-Beşiktaş maçı CANLI İZLE! BEIN SPORT 1 CANLI İZLE! Galatasaray-Alanyaspor Bein Sport canlı yayın bilgileri nedir? Galatasaray-Alanyaspor canlı nasıl izlenir?
title