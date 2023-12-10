Üye Girişi
Haberler

Kumluca Belediyespor Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor ile berabere kaldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele eden Kumluca Belediyespor, kendi evinde Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta yaşanan gerginlik polisin müdahalesiyle sona erdi.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 5. grupta mücadele eden Kumluca Belediyespor ligin 9. haftasında kendi evinde karşılaştığı Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Samet Şahin, Alişan Küçükkoçak ve Uğur Can Uysal hakem üçlüsü yönetti. İlk dakikalardan itibaren rakibine göre üstün bir futbol ortaya koyan Kumluca Belediyespor, 10. dakikada gelişen bir atakta Emrah Şenol ile 1-0 öne geçti.

İlk yarısı bu skorla sona eren maçın ikinci yarısına bu kez konuk Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor takımı üstün başladı. 55. dakikada Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor'dan Emir Aydın takımını beraberliği getiren golü kaydederek skoru 1-1 yaptı.

Golün hemen ardından başlama vuruşuyla birlikte topa sahip olan konuk Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor oyuncuları, 58. dakikada rakip ceza alanı içinde yaşanan karambolde topa dokunan İskender Cesur ile skoru 2-1 yaparak öne geçti.

Maçın 81. dakikasında Kumluca Belediyespor takımı ceza alanı içinde yapılan faul ile penaltı kazandı. Penaltı vuruşu öncesi Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor takımı oyuncuları hakeme yoğun itirazlarda bulundular. Penaltı vuruşunu kullanan ev sahibi takımdan Emrah Şenol topu ağlara göndererek kendisinin ikinci ve takımına beraberlik getiren golü kaydetti.

9 dakikada uzatmanın oynandığı maçta başka gol olmayınca takımlar sahadan 2-2 beraberlik ile ayrılarak haftayı bir puanla kapattılar. Maçtan sonra hakeme ve itirazlarda bulunan oyuncular ve tribündeki taraftarlar arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polisin müdahalesiyle olaylar büyümeden sona erdi.

Kaynak: AA / Spor

Kumluca Belediyespor Kumluca Gençlik Spor Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER || Son Dakika DEPREMLER listesi 10 Aralık! GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title