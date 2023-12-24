Kumluca Belediyespor, Denizli Sarayköyspor'u mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta mücadele eden Kumluca Belediyespor, ligin 11. haftasında kendi evinde karşılaştığı Denizli Sarayköyspor'u 2-1 mağlup etti.

Kumluca Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Osman Can Açıklar, Erdem Akgün ve Mutlu Onur hakem üçlüsü yönetti.

Denizli Sarayköyspor'un vuruşuyla başlayan maçın 3. dakikasında gelişen atakta ceza alanı içinde topla buluşan Kumluca Belediyespor'dan Emrah Şenol topu ağlara göndererek takımını 1-0 göne geçirdi.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip, elde ettiği pozisyonları gole çeviremedi. İlk yarısı bu skorla sona eren maçın ikinci yarısına konuk Denizli Sarayköyspor takımı ilk yarıya oranda daha atak bir futbol ortaya koyarak başladı. 54. dakikada gelişen bir atakta konuk takımdan Ertan Miraç Ayyıldız, takımına beraberliği getiren golü kaydederek skoru 1-1 yaptı.

Golden sonra konuk oyuncuların ev sahibi yedek kulübesi önünde gol sevinci yaşamaları sahada oyuncular arasında gerginliğe neden oldu. Hakemlerin ve her iki takım yöneticilerinin araya girmesiyle tekrar başlayan maçta Kumluca Belediyespor, geliştirdiği ataklarla rakip kalede gol aradı.

80. dakikada kullanılan serbest vuruşta Denizli Sarayköyspor kalecisinden dönen topu iyi takip eden Kumluca Belediyespor'dan Gökhan Hıdır topu ağlara göndererek skoru 2-1 yaptı ve takımını yeniden öne geçirdi.

Maçta başka gol olmayınca Kumluca Belediyespor sahadan 2-1 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapattı ve ligde ikinci sıraya yükseldi.