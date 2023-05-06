Küme düşmeyecekler! Chelsea aylar sonra kazandı
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Bournemouth'u 3-1 mağlup eden Chelsea'nin 9 maçlık galibiyet hasreti son buldu. Puanını 42'ye yükselten Londra ekibi, Premier Lig'de kalmayı garantiledi.
İngiltere Premier Lig'in devi Chelsea, kabustan kurtuldu. 11 Mart'tan bu yana çıktığı 9 maçı da kazanamayan Londra takımı, Bournemouth'u 3-1'lik skorla mağlup etti.
Chelsea'nin gollerini 9. dakikada Conor Gallagher, 82. dakikada Benoit Badiashile ve 86. dakikada Joao Felix atarken, ev sahibi ekibin tek golü 21. dakikada Matias Vina'dan geldi.
Puanını 42'ye çıkartan Chelsea, bu galibiyetle Premier Lig'de kalmayı garantiledi.
Frank Lampard, Chelsea'nin başında bu sezonki ilk galibiyetine Bournemouth karşısında ulaştı.