Haberler

Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi

Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Güncelleme:
TFF 1. Lig'de küme düşmesi kesinleşen geçtiğimiz hafta kesinleşen Atakaş Hatayspor, Sivasspor'a 2-1 kaybetti. Hatayspor'da yardımcı antrenör Emrah Volkan Sayılğan, maç sonu yaptığı açıklamada gelecek sezon için şampiyonluk sözü verdi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında küme düşmesi kesinleşen Atakaş Hatayspor, kendi sahasında Özbelsan Sivasspor'a 2-1 kaybetti. Atakaş Hatayspor Yardımcı Antrenörü Emrah Volkan Sayılğan, maç sonunda Hatayspor camiasına yakışır bir şekilde mücadele verdiklerini belirtti.

''HATAYSPOR SADECE FUTBOL OYNAMIYOR''

Küme düşseler de bu durumu zorunlu bir ara olarak değerlendiren Sayılğan, "Hatayspor sahaya çıktığı zaman sadece futbol oynamıyor, asrın felaketini yaşamış bir şehir olarak ayakta nasıl dik durulacağını, çabuk bir şekilde ayağa kalkacağını göstermek için de mücadele ediyor.'' dedi.

''HATAYSPOR ŞAMPİYON OLARAK GERİ DÖNECEK''

Gelecek sezon için taraftarlarına şampiyonluk sözü verenEmrah Volkan Sayılğan, ''Buradan Hatayspor camiasına şunu iletmek istiyorum. Bu ligden düşme sadece zorunlu bir ara, Hatayspor tekrar güçlü bir şekilde istenildiği gibi şampiyon olarak bu lige ve üst liglere geri dönecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
