Küme düşme hattı alev alev! Eyüpspor-Gençlerbirliği maçında kazanan 90+1'de belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında ikas Eyüpspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Eyüpspor, 1-0'lık skorla kazandı.

EYÜPSPOR 90+1'DE KAZANDI

İkas Eyüpspor'a galibiyeti getiren golü 90+1. dakikada oyuna 83. dakikada oyna giren Metehan Altunbaş getirdi. Bu golün ardından ev sahibi takım oyuncuları ve teknik heyeti büyük bir sevinç yaşadı.

LİGDE EVİNDE 6 MAÇ SONRA KAZANDI

Bu sonuçla birlikte ligde evinde 6 hafta sonra galibiyet alan Eyüpspor, 21 puana yükseldi. Gençlerbirliği ise 23 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Eyüpspor, Göztepe deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, kendi sahasında küme düşme hattında yer alan Kayserispor'u ağırlayacak.