Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı

Küme düşen takımda futbolcular kaçmaya başladı
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Maddi krizle boğuşan ve TFF 2. Lig'e düşen Adanaspor'da futbolcular, alacaklarını tahsil edemedikleri için kulübü FIFA'ya şikayet ediyor. Bu durumun sonucunda birçok oyuncu takımdan ayrılıyor.

Sezonun sona ermesiyle birlikte TFF 2. Lig'e düşen Adanaspor'da birçok oyuncuyla yolların ayrılması planlanırken, kulüp içindeki mali kriz giderek büyüyor.

OYUNCULAR KAÇMAYA BAŞLADI

Kulüp çevresinden gelen bilgilere göre, birçok futbolcu alacaklarını tahsil edemediği için Adanaspor'u FIFA'ya şikayet etti. Bu oyuncular arasında kadro dışı kalan Abdoulaye Dabo, Samuel Yepie Yepie ve Check Oumar Diakite bulunuyor.

Devre arası transfer döneminde takıma katılan Loret Sadiku ve Andrei Ivan, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle FIFA'ya başvuran isimler arasına katıldı. Henüz FIFA'nın resmi sitesinde bu şikayetlere dair bir karar yer almasa da, önümüzdeki haftalarda sürecin resmiyet kazanması bekleniyor.

Kulüpte yaşanan kriz nedeniyle stoper Isaac Donkor'un sözleşmesi feshedildiği ve oyuncunun takımdan ve şehirden ayrıldığı öğrenildi. Donkor'un da aynı sebeplerden ötürü kulübü FIFA'ya şikayet ettiği iddia ediliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıvatandaş:

futbolculara verilen paralar gereksiz. olsa ne olur olmasa ne olur. boş işler..

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