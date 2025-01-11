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Kulüpsüz kalan Loris Karius'un yeni adresi şaşırttı

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Alman kaleci Loris Karius, Temmuz 2024'ten sonra sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Karius, Schalke 04'le anlaştı. 31 yaşındaki file bekçisi, sağlık kontrolünden geçtikten sonra Alman ekibi için 6 aylık bir sözleşme imzalayacak.

Bir dönem Süper Lig devi Beşiktaş'ın da formasını giyen Alman file bekçisi Loris Karius, Temmuz 2024'ten sonra sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.

TAKIMSIZ KALMIŞTI

İngiltere Premier Lig ekibi Newcastle United ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan Alman kaleci, 1 Temmuz 2024'ten sonra sahalara yeniden adım atacak.

Kulüpsüz kalan Loris Karius'un yeni adresi şaşırttı

1 SENE SONRA SAHALARA DÖNÜYOR

Sky Sport'un haberine göre 31 yaşındaki file bekçisi, Schalke 04'e imza atacak. Alman ekibi için sağlık kontrolünden geçecek Kariusi 6 aylık bir sözleşmeye imza atmaya hazırlanıyor. Son maçına 2024'ün şubat ayında çıkan Karius, yaklaşık bir sene sonra forma giymeye hazırlık yapıyor.

Kulüpsüz kalan Loris Karius'un yeni adresi şaşırttı
Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Spor
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