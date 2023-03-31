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Kulüpler istedi, beIN Sports onay verdi! Kayseri-Ümraniye karşılaşmasının tarihi değişti

Kulüpler istedi, beIN Sports onay verdi! Kayseri-Ümraniye karşılaşmasının tarihi değişti

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 9 Nisan Pazar günü oynanması planlanan Kayserispor-Ümraniyespor maçı kulüplerin talebi, yayıncı kuruluşun olumlu görüşü üzerine 10 Nisan Pazartesi gününe alındı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü yapılacağı açıklanan Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor maçının günü değişti.

Kulüpler istedi, beIN Sports onay verdi! Kayseri-Ümraniye karşılaşmasının tarihi değişti

BİR GÜN SONRASINA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, fikstür gereği 9 Nisan Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlaması planlanan karşılaşma, iki kulübün talebi ve yayıncı kuruluşun olumlu görüşü üzerine 10 Nisan Pazartesi gününe alındı. Karşılaşmanın stadı ve saatinde değişiklik yapılmadı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Kayserispor Spor Haberler

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