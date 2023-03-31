Kulüpler istedi, beIN Sports onay verdi! Kayseri-Ümraniye karşılaşmasının tarihi değişti

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 9 Nisan Pazar günü yapılacağı açıklanan Yukatel Kayserispor-HangiKredi Ümraniyespor maçının günü değişti.

BİR GÜN SONRASINA

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, fikstür gereği 9 Nisan Pazar günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 16.00'da başlaması planlanan karşılaşma, iki kulübün talebi ve yayıncı kuruluşun olumlu görüşü üzerine 10 Nisan Pazartesi gününe alındı. Karşılaşmanın stadı ve saatinde değişiklik yapılmadı.