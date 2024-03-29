Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısında Ali Koç'un İstifası Konuşuldu

Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı, İstanbul'da yapıldı.

Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa eden Ali Koç, Süper Lig kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantının ana gündem maddesinin ise Ali Koç'un istifası olduğu belirtildi.

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, şunları söyledi:

"Bugün bir madde ilgili toplantı yaptık. Futboldaki genel durumlarla da ilgili konuştuk ama ana maddemiz Ali Koç'un istifasıyla ilgiliydi. Toplantıya 16 kulüp katıldı. 4 kulübün mazereti vardı ve 3 kulübe ulaşamadık. 1 kulübe telefonla ulaştık. 17 kulüp ile Ali Koç'un istifasını reddettik. Kendisinin bu karardan vazgeçmesini istedik. Kendisi de bizi kırmadı. Bu konuda hepimizin bir görüş birliği vardı. Sezon bitmek üzere. Şartlar değişecek. Bu süreçte bir başkan değişikliğinin haklı sebebini görmedik. Ali Koç'un geçtiğimiz süreçte en az kendi kulübünün menfaatlerini koruduğu kadar bizim kulüplerin de menfaatlerini koruduğunu gördük. Hatta önceliği de kendi kulübünden çok bizlere verdiğine şahit olduk. Bu konuda hemfikiriz. Kendisine bu isteğimizi yerine getirdiği için çok teşekkür ederiz."

Fatih Saraç, ayrıca yakın bir zamanda yabancı hakem, yayın ihalesi, Spor Toto ve Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili kulüplerin yeniden toplantı yapacağını belirtti.

Yıldırım: "Birçok kulüp, TFF'nin görevini yapamadığını düşünüyor"

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım ise toplantıya katılan herkesin, Ali Koç'un devam etmesini istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pendikspor'un yazılı onayı ile birlikte 17 kulüp, Ali Koç'un devam etmesini istedi. Kendisi de bu konuyu Fenerbahçe Kulübü ile konuşup, bize dönüş yapacağını söyledi. Biz de kendisine bu ligi kendisiyle sonlandıracağımızı söyledik. Ali Koç da buna sıcak baktı. Biz Kulüpler Birliği olarak her ne kadar da sıkıntı içinde olsak da birbirimize destek olmalıyız. Türk futbolu bizim geleceğimiz. Şikayetler var. Birçok kulüp, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) görevini yapamadığını düşünüyor. Değişim olmasını istiyorlar. Bu konu da gündemin bir maddesiydi. Bize sahip çıkacak, derdimizi anlayacak ve bizimle iç içe çalışacak bir federasyon istiyoruz."

Yabancı hakem konusunun da toplantıda konuşulduğunu dile getiren Yüksel Yıldırım, "İçeride baya bir kulüp yabancı hakem istedi. Herkes hakemlerden şikayet ediyor. Ne kadar hızlı yapılabilir veya altyapısı nedir biz karar veremeyiz. TFF ve Merkez Hakem Kurulunun (MHK) kararı bu ama biz istiyoruz. TFF tarafından da söyleniyor. 'Kontrol VAR'a geçti' diyorlar. Orta hakem, komik duruma düştü. Bu şartlarda bir çözüm üretilmesi lazım. Bu çözümün de yeri Kulüpler Birliği. TFF veya MHK değil. Sorunun çözümü için TFF ve MHK'nin buraya gelmesi lazım. Yoksa değişim kaçınılmaz. Çünkü Türk futbolu artık kendini göstermeye başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya katılmayan kulüplerle ilgili konuşan Yüksel Yıldırım, "Pendikspor, yazılı ve sözlü olarak Ali Koç'un devam etmesini onayladı. Galatasaray, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'a da ulaşılamadı." diye konuştu.

Yayın ihalesi ile ilgili konuşan Yüksel Yıldırım, "Yayın ihalesi için ön sözleşme imzalandı. Para elimize geçmeden de erimeye başladı. Paranın yarısı dolar yarısı da Türk lirası. Bu bizi çok rahatsız etti. Buna içeride bir değindik ama sonraki toplantıda bu konuyu konuşacağız." ifadelerini kullandı.

İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu kendisinin bir önerisi olduğunu dile getirerek, "Buraya katılan tüm kulüpler olarak TFF Başkanı'nın istifası veya görevden alınması için deklarasyon yayınlama düşüncesi çıktı. Şu anda bu durum düşünce aşamasında. TFF Başkanı için 'İstifa etmesin' veya 'Görevden alınmasın' diyen hiçbir kulüp olmadı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da toplantı bittikten sonra bize ulaştı ve o da Ali Koç'un başkanlığa devam etmesini istedi." şeklinde konuştu.

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan açıklama

Kulüpler Birliği Vakfı ayrıca toplantının ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"29 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda Sayın Ali Koç'un Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifası ile ilgili olarak, toplantıya katılan 16 kulübümüzün 15'i ve telefonla ulaşan 3 kulübümüz olmak üzere toplam 18 kulübümüzün ittifakıyla, Başkanımız Sayın Ali Koç'un istifasının kabul edilmemesi ve başkanlık görevine devam etmesine karar verilmiştir."