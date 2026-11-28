KULÜPLER Birliği Vakfı, 30 Kasım Pazartesi günü gerçekleşecek Süper Lig yayın ihalesi ile ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ihale öncesi süreçte yapılan girişim ve görüşmeler, ihale bedeli, yayın kalitesinin artırılması ve birçok farklı konuda uzun süredir devam eden çalışmalara vurgu yapılarak, "Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar neticesinde hedefimiz, ihalenin Türk futbolu adına yeni bir rekora imza atacak bedelle sonuçlanmasıdır. 30 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek yayın ihalesine Süper Lig kulüplerimizi temsilen Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve Yayın İhale Komisyonu Üyeleri Sayın Göksel Gümüşdağ ile Sayın Serdal Adalı katılacaktır." ifadeleri yer aldı.

Kulüpler Birliği Vakfı, tarafından yayınlanan açıklama metni ise şöyle:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Süper Lig yayın hakları ihalesi öncesinde Türk futbolunun yayın gelirlerini en üst seviyeye taşımak ve marka değerini korumak amacıyla kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük.

Bu sürecin ilk aşamasında; FIFA, UEFA ve Avrupa Ligler Birliği gibi kuruluşlara yönelik çalışmalarıyla öne çıkan uzman bir danışmanlık şirketinden hizmet alarak Süper Lig yayın haklarının gerçek piyasa değerini ortaya koyan bir çalışma yaptık.

Bunun yanı sıra, yayın kalitesinin uluslararası standartlara taşınması amacıyla alanında uzman bir teknik danışmanla iş birliği yaparak Avrupa'nın önde gelen liglerinde kullanılan kamera sistemlerini ve teknik yayın uygulamalarını kapsayan detaylı bir teknik rapor hazırladık. Bu rapor doğrultusunda; kamera sayıları, kamera konumları ve çekim açıları, görüntü çözünürlükleri, kablolama altyapısı, görüntü iletim parametreleri, ses ve renk kalitesi standartları başta olmak üzere, yayın kalitesini doğrudan etkileyen tüm teknik unsurlara ilişkin iyileştirme taleplerimizi Türkiye Futbol Federasyonu ile paylaştık.

Elde edilen veriler, diğer liglerdeki emsal uygulamalar ve kulüplerimizden gelen görüşler ışığında, başta görüntü kullanım hakları olmak üzere kulüplerimizin menfaatlerini gözeten şartname önerilerimizi Türkiye Futbol Federasyonuna ilettik. Ayrıca, ihale sürecinde rekabet ortamını güçlendirmek ve katılımı artırmak adına potansiyel yayıncı kuruluşlarla doğrudan görüşmeler gerçekleştirdik.

Yürüttüğümüz tüm bu çalışmalar neticesinde hedefimiz, ihalenin Türk futbolu adına yeni bir rekora imza atacak bedelle sonuçlanmasıdır. 30 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek yayın ihalesine Süper Lig kulüplerimizi temsilen Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan ve Yayın İhale Komisyonu Üyeleri Sayın Göksel Gümüşdağ ile Sayın Serdal Adalı katılacaktır. İhale sürecinin Türk futbolu için hayırlı olmasını temenni eder, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı