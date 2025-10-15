Kulüpler Birliği Vakfı Futbolun Geleceği için Çalıştay Düzenledi

KULÜPLER Birliği Vakfı, kapsamlı bir Çalıştay Programı düzenledi. Çalıştayda futbolun gelişimine yön verecek çeşitli konular detaylı şekilde ele alındı.

Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kulüpler Birliği Vakfı, Çalıştay Programı gerçekleştirdi. Çalıştayda futbolun geleceğini yakından ilgilendiren pek çok başlık masaya yatırıldı. Çalıştayda; oyun kalitesinin artırılması, Süper Lig futbolcu uygunluğu, altyapı organizasyonu, hakem yapılanmaları ve stadyum zemin projeleri gibi kritik konular ele alındı. Kulüpler Birliği Vakfı, futbolun tüm paydaşlarını kapsayan bu tür etkinliklere devam etmeyi hedefliyor.