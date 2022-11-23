Kulüpler Birliği bomba bir gündemle toplanıyor! Masada Türk futbolunda kırılma yaratacak bir konu var

Kulüpler Birliği, yabancı VAR hakemini tartışmak için yarın toplanacak. Süper Lig'in ilk 14 haftasındaki hakem kararlarının da değerlendireceği toplantıda İddaa'dan elde edilen gelirlerde artış olmaması ve iyileştirme yapılmaması da konuşulacak.

Süper Lig'in ilk 14 haftasında hakem kararları büyük tartışma yaratırken, Kulüpler Birliği bu konu hakkında talepleri tartışmak ve yabancı hakem konusunu konuşmak için yarın saat 14.00'te toplanacak.

YABANCI HAKEM TARTIŞILACAK

Kulüpler Birliği Vakfı başkan Ali Koç yönetiminde, vakfın Maslak'taki ofisinde yapılacak toplantıda ana gündem maddesi olarak hakem kararları ve yabancı VAR hakemi düşüncesi masaya yatırılacak.

YABANCI KURALI İÇİN PLANLAMA YAPILACAK

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre, Gündemdeki bir başka madde ise İddaa'dan elde edilen gelirlerde artış olmaması ve iyileştirme yapılmaması olacak. Yabancı kuralı 8+3 şeklinde bu sezon devam edecek ve bu konuyla ilgili gelecek sezon öncesi yeni bir planlama yapılacak. Kulüpler Birliği'nin bu konudaki net tavrı ise yabancı kuralının serbest olması yönünde.