Kulüpler Birliği Başkanı Doğan, Turkcell'de yayın ihalesini Kazancı'yla değerlendirdi

Kulüpler Birliği Başkanı Doğan, Turkcell'de yayın ihalesini Kazancı'yla değerlendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'yı ziyaret etti. Turkcell Genel Müdürlüğü'ndeki görüşmede, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'in yeni yayın ihalesi değerlendirildi.
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'yı ziyaret etti.
Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Turkcell Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşen ziyarette, Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig müsabakalarının yeni yayın ihalesi konusu değerlendirildi.
Kaynak: AA