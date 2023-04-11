9 aylık bilançoyu KAP'a bildirdiler! Kar eden tek kulüp Fenerbahçe

Kulüpler, dokuz aylık ara hesap dönemine ait bilançolarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Buna göre 4 büyükler arasında kar açıklayan tek kulüp Fenerbahçe oldu.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da aralarında bulunduğu kulüpler, 01-06-2022/28-02-2023 tarihleri arasındaki bilançolarını KAP'a bildirdi.

FENERBAHÇE KAR ETTİ

KAP'a yapılan bildirime göre Fenerbahçe, 01-06-2022/28-02-2023 tarihleri arasında kar açıklayan tek büyük. Sarı-lacivertlilerin 9 aylık dönem karı 24 milyon 237 bin 296 lira oldu. Fenerbahçe'nin geçmiş yıllar zararı ise 1 milyar 642 milyon 495 bin lira.

GALATASARAY'IN ZARARI 525 MİLYONA YAKIN

Galatasaray'ın 01-06-2022/28-02-2023 tarihleri arasındaki 9 aylık dönem zararı ise 524 milyon 906 bin 100 lira oldu. Sarı-kırmızılıların geçmiş yıllar zararları ise 2 milyar 132 milyon 12 bin lira.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN BİLANÇOSU

Beşiktaş'ın 9 aylık zararı 231 milyon 911 bin 829 lira, Trabzonspor'un ise 255 milyon 826 bin 885 lira oldu. Siyah-beyazlıların geçmiş yıllar zararı 2 milyar 654 bin 764 bin, bordo-mavililerin ise 1 milyar 140 milyon 733 bin lira.

Beşiktaş

Trabzonspor