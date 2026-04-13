Kulüp tarihine geçen Vedat Muriqi'den beğeni yağan bir hareket daha

İspanya La Liga’da Vedat Muriqi rüzgarı esiyor. Mallorca forması giyen deneyimli golcü, attığı gollerle kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

ETO’O’YU GERİDE BIRAKTI

Vedat Muriqi, Mallorca formasıyla La Liga’da attığı 55 golle kulüp tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Bu performansıyla daha önce rekoru elinde bulunduran Samuel Eto’o’yu geride bırakan Kosovalı yıldız, önemli bir başarıya imza attı.

BU SEZON DA DURDURULAMIYOR

Başarılı futbolcu, bu sezon ligdeki 21. golünü kaydederek formunu sürdürdü. Muriqi'nin etkili performansı, Mallorca’nın ligdeki kaderini de doğrudan etkiledi.

TAKIMINI DÜŞME HATTINDAN ÇIKARDI

Mallorca, alınan kritik galibiyetle birlikte küme düşme potasından çıkmayı başardı. Vedat'ın gol katkısı, takımın ligde kalma mücadelesinde belirleyici rol oynadı.

KRAMPONLARINI MÜZEYE BAĞIŞLADI

Tarihi başarıya imza atan Vedat, bu anlamlı rekorun ardından kramponlarını kulüp müzesine bağışladı. Bu jest, kulüp tarihine geçen performansın simgesi olarak değerlendirildi.