Kulüp tarihine geçen bonservis! Krzysztof Piatek Katar yolunda
RAMS Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Krzysztof Piatek, Katar kulübü Al Sadd ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Al Sadd'ın, Başakşehir'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Bu transfer gerçekleşirse, Piatek, kulüp tarihinde en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcu olacak.
Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir'in Polonyalı golcüsü Pitatek Katar yolunda.
10 MİLYON EURO
Krzysztof Piatek, Al Sadd ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Katar kulübü, RAMS Başakşehir'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Transferin resmileşmesi durumunda Piatek bonservis bedeliyle kulüp tarihine geçecek.
KULÜP TARİHİNE GEÇECEK
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan haberde, Krzysztof Piatek'in Katar ekibi Al Sadd'dan gelen 3 yıllık sözleşme teklifini kabul ettiği belirtildi. Al Sadd'ın Başakşehir'e bu transfer için bonuslarla birlikte 10 milyon euro bonservis ödeyeceği aktarıldı.
Polonyalı yıldız bu sezon Başakşehir formasıyla 44 maçta forma giydi. 29 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 30 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.