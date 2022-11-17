Kulüp tarihinde benzeri görülmedi! Dünya Kupası, Süper Lig devine ilki yaşattı
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Süper Lig'de bu sezon istenilen performansı gösteremeyen ve geçtiğimiz günlerde de takımın başına eski hocası Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, Dünya Kupası'na tam 4 oyuncusunu birden göndererek kulüp tarihinde bir ilke imza attı.
Deneyimli teknik adam Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte hareketli günlerin yaşandığı siyah-beyazlılarda bir de Dünya Kupası heyecanı yaşanıyor.
BEŞİKTAŞ'TAN KATAR'A 4 OYUNCU
Wout Weghorst Hollanda Milli Takımı, Kevin N'Koudou Kamerun Milli Takımı, Romain Saiss Fas Milli Takımı kadrosunda kendisine yer bulurken, 39 yaşındaki Atiba Hutchinson'ın Kanada'da kadroya alınmasıyla Beşiktaş'tan 4 futbolcu Katar'a gidecek ve Dünya Kupası'nda önce ülkelerini sonra da Beşiktaş'ı temsil edecekler.
2018'DE 3 OYUNCU VARDI
2018'de Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'na Pepe ve Quaresma (Portekiz), Vida (Hırvatistan) ile temsil edilen siyah beyazlılarda, 2014'te sezonu Beşiktaş'ta tamamlayan Hugo Almeida (Portekiz), Jermaine Jones (ABD), Dany Nounkeu (Kamerun) turnuvada sahne alan oyuncular arasındaydı.