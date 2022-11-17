Kulüp tarihinde benzeri görülmedi! Dünya Kupası, Süper Lig devine ilki yaşattı

Süper Lig'de bu sezon istenilen performansı gösteremeyen ve geçtiğimiz günlerde de takımın başına eski hocası Şenol Güneş'i getiren Beşiktaş, Dünya Kupası'na tam 4 oyuncusunu birden göndererek kulüp tarihinde bir ilke imza attı.