Kulüp binasına geldiler! Fenerbahçe'de sonucu merakla beklenen kritik toplantı

Kulüp binasına geldiler! Fenerbahçe'de sonucu merakla beklenen kritik toplantı
Fatih Karagümrük'e yenilerek şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek, başkan Sadettin Saran ile görüşmek üzere kulüp binasına geldi. Görüşme sonrası ayrılıkların yaşanabileceği belirtiliyor.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanan Fatih Karagümrük karşılaşmasında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de maç sonunda acil durum toplantısı gerçekleşmişti.

TEDESCO VE DEVİN ÖZEK KULÜBE DAVET EDİLDİ

Yapılan toplantıda durum değerlendirmesi yapan yönetim, İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek'in geleceğini masaya yatırdı ve bugün için iki isim de kulübe davet edildi.

KULÜP BİNASINA GELDİLER

Fenerbahçe teknik direktörü Tedesco ve sportif direktör Devin Özek, saat 15.30 sularında kulüp binasına geldi. Toplantının saat 16.00'da başladığı belirtilirken, Sadettin Saran'ın iki isimden rapor alacağı ifade edildi.

AYRILIK KARARI ÇIKABİLİR

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Fenerbahçe'de istifa ya da sözleşme feshi şeklinde ayrılıkların yaşanabileceği belirtiliyor.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAllahın kulu:

Tazminat yükleniyor ortalık karışacak vaziyet alın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

