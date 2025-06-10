Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor

Kulübüyle bile görüştüler! Galatasaray, Fenerbahçe'nin yıldızını kadrosuna katıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Fenerbahçe'ye kaptırdığı Milan Skriniar için yeniden harekete geçti ve Slovak stoper için PSG ile görüştü. Fransız , Skriniar için 10 milyon euro bonservis talep etti.

Süper Lig devi Galatasaray, geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye kaptırdığı Milan Skriniar için yeniden harekete geçti.

KULÜBÜYLE GÖRÜŞTÜLER

Slovakya'da yayın yapan Sport24'ün haberine göre; Galatasaray, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile iletişime geçti ve maddi beklentilerini sordu.

10 MİLYON EURO

Fransız kulübü, Milan Skriniar için 10 milyon euro bonservis talep ettiğini sarı-kırmızılı kulübe iletti. Sarı-kırmızılıların Milan Skriniar ile de Galatasaray'da forma giymeye istekli olup olmadığını öğrenmek amacıyla aracılar vasıtasıyla iletişime geçtiği ve olumlu dönüş alınması halinde taraflar arasında pazarlığın başlayacağı kaydedildi.

12 MİLYON EURO İSİTİYOR

Slovak oyuncunun transferinin önündeki en büyük engelin yıllık 12 milyon euroluk maaş talebi olduğu belirtilirken, Suudi Arabistan'dan da teklifler alan Skriniar'ın Avrupa'da kalmak istiyorsa istiyorsa maaşında önemli ölçüde indirime gitmek zorunda kalabileceği kaydedildi.

FENERBAHÇE 5.5 MİLYON EURO MAAŞ ÖNERMİŞ

Öte yandan Fenerbahçe'nin Skriniar'a yıllık 5,5 milyon euro maaş önerdiği ancak Slovak savunmacının bu teklife henüz olumlu yanıt vermediği belirtildi.

Haberler.com / Barış Polat - Spor
Kütahya Simav'da korkutan deprem

Günlerdir sallanan Kütahya'da korkutan deprem
Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 9 kişi hayatını kaybetti

Ülke şokta! Ortaokula silahlı saldırı düzenlendi, en az 9 ölü var
Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu

Ferdi Zeyrek'e veda! Özgür Özel gözyaşlarına boğuldu
Ferdi Zeyrek'in eşi, alanda toplanan binlerce kişiden helallik istedi

Ferdi Zeyrek'in eşinin isteği cenaze törenine damga vurdu
Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Hangi ülkenin yaptığı bilinmiyor

Esad rejimi subaylarına film gibi operasyon! Kimin yaptığı bilinmiyor
Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler

Kokoreçe tövbe ettirecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Protestoları takip eden muhabir canlı yayında vuruldu

Protestoları takip eden muhabir canlı yayında vuruldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in zeybek oynarken çekilen görüntüleri gündem oldu

Ölüm haberinin ardından o görüntüler gündem oldu
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi

7 gollü çılgın maç! Son sözü De Bruyne söyledi
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü

ABD'de kaos büyüyor! Trump savaş birliklerini sahaya sürdü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.