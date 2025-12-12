Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Mumcu'dan Devlet Bahçeli'ye Ziyaret

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

Mumcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazi Meclisimizde, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bilge Lider Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'yi ziyaret ettik. Kıymetli kabulleri ve nazik misafirperverlikleri için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.