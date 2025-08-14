Küle dönen araçta can veren Diogo Jota için Chelsea'den inanılmaz jest

Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Diogo Jota, 3 Temmuz'da İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında kardeşi Andre Silva ile hayatını kaybetmişti.

CHELSEA'DEN BÜYÜK JEST

Futbol dünyasının sarsan ölüm haberi sonrası Liverpool'un Premier Lig'deki en büyük rakiplerinden Chelsea, Diogo Jota'nın ailesine maddi destekte bulunmaya karar verdi. Batı Londra ekibi tarafından 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kazanılan bonustan sağlanacak desteğin boyutu dikkat çekti.

FUTBOLCULARDAN ORTAK KARAR

FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Fransız devi Paris Saint-Germain'i 3-0 yenerek şampiyon olan Chelsea, yaklaşık 85 milyon euro para ödülü kazandı. İngiliz kulübünün, oyuncularının ortak kararı ile Jota ve kardeşinin ailelerine önemli bir bağış yapacağı ortaya çıktı.

KİŞİ BAŞI 500 BİN DOLAR

ABD'nin ev sahipliğinde bu yaz düzenlenen organizasyonda forma giyen Chelsea futbolcuları, kazançlarının 11,4 milyon sterlinlik bölümünü Jota'nın ailesi için ayırdı. The Athletic sitesi, oyuncu başına yaklaşık 500 bin dolar (368 bin sterlin) yardım yapılacağını yazdı.