Küle dönen araçta can veren Diogo Jota için Chelsea'den inanılmaz jest
Liverpool'un yıldızı Diogo Jota ve kardeşi Andre Silva, geçirdikleri trafik kazasında yaşamını yitirmişti. Futbol dünyasını sarsan bu trajedi sonrası, rakip takım Chelsea'den örnek bir adım geldi. 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yaklaşık 85 milyon euro kazanan İngiliz ekibi, oyuncularının ortak kararıyla bu gelirin 11,4 milyon sterlinlik bölümünü Jota'nın ailesine bağışlayacak.
Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Diogo Jota, 3 Temmuz'da İspanya'nın Zamora şehrinde meydana gelen trafik kazası sonrası araçta çıkan yangında kardeşi Andre Silva ile hayatını kaybetmişti.
CHELSEA'DEN BÜYÜK JEST
Futbol dünyasının sarsan ölüm haberi sonrası Liverpool'un Premier Lig'deki en büyük rakiplerinden Chelsea, Diogo Jota'nın ailesine maddi destekte bulunmaya karar verdi. Batı Londra ekibi tarafından 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda kazanılan bonustan sağlanacak desteğin boyutu dikkat çekti.
FUTBOLCULARDAN ORTAK KARAR
FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Fransız devi Paris Saint-Germain'i 3-0 yenerek şampiyon olan Chelsea, yaklaşık 85 milyon euro para ödülü kazandı. İngiliz kulübünün, oyuncularının ortak kararı ile Jota ve kardeşinin ailelerine önemli bir bağış yapacağı ortaya çıktı.
KİŞİ BAŞI 500 BİN DOLAR
ABD'nin ev sahipliğinde bu yaz düzenlenen organizasyonda forma giyen Chelsea futbolcuları, kazançlarının 11,4 milyon sterlinlik bölümünü Jota'nın ailesi için ayırdı. The Athletic sitesi, oyuncu başına yaklaşık 500 bin dolar (368 bin sterlin) yardım yapılacağını yazdı.