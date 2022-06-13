Kula'da 5'inci Jeopark Futbol Turnuvası başladı - Haberler

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Kula'da 5'inci Jeopark Futbol Turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kula'da 5'inci Jeopark Futbol Turnuvası başladı

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Jeopark Futbol turnuvası başladı.

Manisa'nın Kula ilçesinde Kula Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Jeopark Futbol turnuvası başladı. 10 takımın mücadele edeceği turnuvanın ilk maçında başlama vuruşunu Kaymakam Kemal Duru ile Belediye Başkanı Hüseyin Tosun yaptı.

Jeopark Futbol turnuvası, Davala Spor ile Narınca Spor müsabakasıyla başladı. Müsabaka öncesinde düzenlenen seremonide konuşan Kaymakam Kemal Duru, müsabakaların Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun memleketine yakışır bir şekilde centilmenlik içerisinde geçmesini dileyip tüm takımlara başarılar diledi. Kula Kaymakamı Kemal Duru ve Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un başlama vuruşuyla oynanan Davala Spor ile Narınca Spor müsabakasında kazanan çıkmadı.

İlçeye bağlı mahallelerden 10 takımın katıldığı turnuvanın final maçı, 7 Temmuz'da oynanacak. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kemal Duru Manisa Futbol Spor Haberler

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