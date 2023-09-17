Küçükçekmece Sinopspor Şampiyonluk Kupasını Aldı
Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olan Küçükçekmece Sinopspor, Malatya Arguvanspor maçı öncesinde şampiyonluk kupasını aldı. İlk iç saha maçında kupasına kavuşan takım, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.
Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen Küçükçekmece Sinopspor, bugün oynanan Malatya Arguvanspor maçı öncesinde şampiyonluk kupasını aldı.
Ligin ilk haftasında Artvin Hopaspor ile deplasmanda karşılaşan İstanbul ekibi, ilk iç saha maçında kupasına kavuştu.
Kupayı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in elinden alan futbolcular, taraftarlarıyla birlikte şampiyonluğu kutladı.
Küçükçekmece Sinopspor, 3. Lig'deki ikinci maçında Malatya Arguvanspor'u Murat Can Bölükbaşı'nın 82. dakikadaki golüyle 1-0 yenerek ilk 3 puanına da uzandı.