Küçükçekmece Sinopspor'dan, Silivrispor maçındaki tezahüratlara tepki

Küçükçekmece Sinopspor Kulübü, Silivrispor taraftarlarının kötü tezahüratlarına sert bir açıklama ile tepki gösterdi. Kulüp Başkanı Rafet Orhan, futbolun dostluk ve kardeşlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çağrıda bulunarak, cezaların caydırıcı hale getirilmesini talep etti.

Küçükçekmece Sinopspor Kulübü, bu hafta Silivri'de oynadıkları maçta Silivrispor taraftarlarının tezahüratlarına tepki gösterdi. Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, yaptığı yazılı açıklamada yaşananlara sert tepki gösterdi. Futbolun dostluk ve kardeşlik çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Orhan, rakip kulüplerin düşman değil, oyunun vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade etti. Başkan Orhan, "Rakiplerimiz olmadan biz de olamayız. Biz hiçbir rakibimizi düşman olarak görmedik, her zaman kardeş ve paydaş olarak gördük. Hiç kimse tribüne gelip ölmüş annesine küfür ettirmek için para harcamaz. Aile bizim için en kutsal değerdir. Bu tür davranışları asla kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Kadın taraftar projesiyle örnek olduk

Kulüp olarak tribün kültürünü değiştirmek adına somut adımlar attıklarını belirten Rafet Orhan, kadın taraftarların tribünlere kazandırılması yönünde önemli bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Yaklaşık 80 kadın taraftarın hem iç saha hem de deplasman maçlarında takımlarını desteklediğini belirten Orhan, "Annelerimiz, eşlerimiz, kız kardeşlerimiz tribünlerde yer alıyor. Bizim maçlarımızda küfür olmaz, olamaz" şeklinde konuştu.

TFF'ye çağrı

Yaşanan olayların önüne geçilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başta olmak üzere yetkili kurumlara çağrıda bulunan Başkan Orhan, mevcut cezaların caydırıcı olmadığını, yaptırımların artırılması gerektiğini vurguladı. Rafet Orhan, bu tür olaylara gerekli cezalar verilmediği taktirde daha da yaygınlaşacağını dile getirerek yetkilileri göreve davet etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
