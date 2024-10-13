Küçükçekmece Sinopspor'dan 1. Lig Hedefi

Küçükçekmece Sinop spor Başkanı Rafet Orhan hedefi açıkladı

"3 SEZON SONRA HEDEFİMİZ 1. LİG"

İSTANBUL, - ÜÇÜNCÜ Lig 3'üncü grupta lider durumda bulunan Küçükçekmece Sinop spor'da hedefi Başkan Rafet Orhan açıkladı.

Ligde 5 maçta topladığı 11 puan ile liderliğini sürdüren Küçükçekmece Sinop spor Kulübü Başkanı Rafet Orhan, şampiyonluk hedefiyle 3. Lig'de yola çıktıklarını ve aynı zamanda genç yetenekleri keşfederek Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamayı yönetim olarak amaç edindiklerini belirterek;

"Hedefimiz, üç sezon sonra 1. Ligde mücadele eden Küçükçekmece Sinop spor'u sporseverlerin beğenisine sunmak olacaktır" diye konuştu.

Alt yapıya ve tesisleşmeye önem verdiklerini dile getirerek sözlerine başlayan Başkan Rafet Orhan, "Türk futbolunun sürdürülebilir bir gelişim göstermesi için altyapı çalışmalarına ve genç yeteneklere büyük önem veriyoruz. Şampiyonluk hedefiyle çıktığımız 3. Lig'de aynı zamanda genç yetenekleri keşfederek Türk futbolunun gelişimine katkı sağlamayı yönetim olarak amaç edindik. Tüm kulüplerin de bu yönde daha fazla sorumluluk alması gerektiğine inanıyoruz.

Küçükçekmece Sinop spor olarak alt yapı ve tesisleşme noktasında büyük yol kat ettik. Halkalı Çamlık'ta spor tesisleriyle birlikte sosyal ve kültürel alanlarında yer aldığı beş yıldızlı bir kompleks kazandırdık. Futbolcularımız maçlara ve antrenmanlara rahat gidebilmeleri için otobüs aldık" şeklinde konuştu.

"EN BÜYÜK MARKAMIZ VE VİZYONUMUZ OLAN KÜÇÜKÇEKMECE SİNOPSPORD 1. LİG'E YAKIŞIR"

Taraftara da çağrı yaparak hedeflerini açıklayan Orhan şunları söyledi:

"Biz Küçükçekmece Sinop sporumuzu; en büyük değerimiz, en büyük markamız ve en büyük vizyonumuz olarak görüyoruz.

Küçükçekmece'de, Sinop'ta, 81 ilde ve yurt dışında yaşayan Sinoplu hemşerilerimiz kulübün büyüyen vizyonuna destek olmaları en büyük arzumuz. Sporseverlerin maçlara aileleriyle gelmeleri bizleri mutlu ediyor. Fair Play noktasında kadın izleyicilerimize daha çok ihtiyacımız var. Bu tribünler, statlar onlarla güzel. Barış, kardeşlik ve dostluğun sergilendiği en güzel alanlar statlarımız olmalı.

Takım olarak lige iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah 2024-2025 sezonu ligi şampiyonlukla taçlandıracağımız bir yıl olacak. Hedefimiz, üç sezon sonra 1. Ligde mücadele eden Küçükçekmece Sinopspor'u sporseverlerin beğenisine sunmak olacaktır."